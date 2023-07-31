СЦКК ДНР: В результате обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка ранена женщина

В результате обстрела ВСУ в Донецке ранена женщина Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка ранена женщина. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 июля по состоянию на 15:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. В Куйбышевском районе Донецка по улице Грекова ранена женщина 1951 года рождения, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что по улице Грекова,123 в результате обстрела был поврежден частный жилой дом.

Напомним, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Калининском районе Горловки погиб мужчина 1973 года рождения.

Кроме того, в результате утреннего обстрела центра Донецка со стороны украинских боевиков число пострадавших увеличилось до десяти человек.

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