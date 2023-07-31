Из украинского плена в ДНР вернется 21 защитник Республики

В ДНР вернется 21 защитник, все они освобождены в ходе последних двух обменов пленными. Фото: ТГ/Москалькова

Еще 21 военнослужащего из украинского плена вернули в Донецкую Народную Республику. Ранее защитники проходили реабилитацию в другом субъекте Российской Федерации. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- Сегодня мы забираем домой еще 21 защитника Республики, освобожденного из украинского плена в рамках договоренностей об обмене между Россией и Украиной. Это бойцы, которые стали участниками обменов 11 июня и 6 июля, - отметила Морозова.

Она добавила, что стояние здоровья военнослужащих не позволило оперативно переместить их в ДНР. Они проходили необходимые лечебные мероприятия на территории другого субъекта РФ.

- Сейчас, как только врачи дали добро, мои представители выехали за освобожденными бойцами. Очень ждем их дома, - добавила она.

Напомним, ранее из украинского плена были освобождены шесть военнослужащих Донецкой Народной Республики. Они были призваны на фронт в рамках мобилизации. Все освобожденные – мужчины в возрасте от 32 до 48 лет.

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