В результате обстрела ВСУ в Калининском районе Горловки погиб мужчина

В результате обстрела ВСУ в Горловке погиб мужчина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Калининском районе Горловки погиб мужчина. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 31 июля по состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики. В Калининском районе Горловки по улице Волкова, 5 погиб мужчина 1973 года рождения, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в Калининском районе Горловки пострадали многоквартирные жилые дома по адресу Волкова, 5 и Братьев Мазиковых, 20. Также в Никитовском районе по улице Полетаева, 153 поврежден частный жилой дом, а по улице Бубнова, 3 - многоквартирный жилой дом.

Напомним, что число пострадавших в результате обстрела центра Донецка 31 июля увеличилось до десяти человек. В Ворошиловском районе Донецка ранены шесть женщин и четверо мужчин.

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