Число пострадавших в результате обстрела центра Донецка 31 июля увеличилось до пяти человек

В 10:19 сотрудники МЧС ДНР ликвидировали пожар. Фото: ТГ/Кулемзин

В результате утреннего обстрела центра Донецка со стороны вооруженных формировании Украины число пострадавших увеличилось до пяти. Около десяти утра на линию «101» поступила информация о пожаре на улице Челюскинцев в Ворошиловском районе города Донецка. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета. Об этом сообщает МЧС Донецкой Народной Республики.

- Оперативно прибывшими на место сотрудниками МЧС установлено горение автобуса и двух легковых автомобилей. В 10:19 пожар ликвидирован. В результате обстрела один человек погиб, пять получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в учреждения здравоохранения, - отметили в ведомстве.

Напомним, что беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины сбросил взрывное устройство на водопроводную станцию в Ясиноватой. Повреждения получила инфраструктура предприятия.

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