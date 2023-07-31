В ДНР более четырех тысяч абонентов остались без света

Более четырех тысяч человек остались без электроэнергии в ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике более четырех тысяч человек остались без электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- По состоянию на 7:30 31 июля на территории Донецкой Народной Республики обесточена 63 трансформаторных подстанции, 4057 бытовых абонентов, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.

Напомним, что 30 июля мэр Алексей Кулемзин заявил о массированном обстреле со стороны вооруженных формирований Украины Куйбышевского района Донецка. Он сообщил о прямом попадании в дом по улице Куйбышева. После этого поступила информация о пострадавших.

Кроме того, за 30 июля вооруженные формирования Украины убили одного жителя ДНР, еще двое получили ранения, в том числе девочка 2006 года рождения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При обстреле Донецка 29 июля ВСУ использовали турецкие снаряды

В результате обстрела 29 июля ранены три человека, повреждены дома и больница (подробнее)