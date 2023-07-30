Более 400 учебников и микроскопы передали медколледжу Макеевки из Москвы и Тулы

Новое оборудование поможет студентам колледжа осваивать медицинские дисциплины. Фото: ДАН

Москва, Тула и Екатеринбург передали медицинскому колледжу Макеевки 400 учебников и микроскопы, а также расходные материалы и муляжи. Об этом Донецкому агентству новостей рассказала директор учебного заведения Елена Рыжикова.

— Получили от гуманитарных миссий из Тулы, из Москвы и Екатеринбурга всего 414 учебников для наших студентов. Мы получили не только учебные пособия, но и муляжи, фантомы, расходные материалы. В плане учебников нам очень хорошо помогли, они недешевые — по полторы-две тысячи стоят, — заявила Рыжикова.

Директор учреждения отметила, что коллеги из свердловского колледжа передали в Макеевку микроскопы, а также тренажеры для отработки практических навыков.

Напомним, что ранее железнодорожные вузы разных регионов России передали гумпомощь Донецкому институту железнодорожного транспорта. В нее вошли серверное и коммутационное оборудование, ПК и ноутбуки, приборы, машины и агрегаты для оборудования лабораторий вуза.

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