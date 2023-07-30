Мэр Кулемзин заявил о массированном обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

Куйбышевский район Донецка вновь оказался под массированным обстрелом ВСУ (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

В результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, по предварительной информации, пострадали мирные жители. Один из снарядов украинских боевиков попал в жилой дом. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Под массированным обстрелом Куйбышевский район. По предварительной информации, есть пострадавшие. Также поступило сообщение о прямом попадании в дом по улице Куйбышева. Данные уточняются, — отметил градоначальник в своем телеграм-канале.

Мэр Донецка призвал мирных жителей максимально ограничить перемещения по улице.

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что менее чем за час по Куйбышевскому району было выпущено 22 боеприпаса калибром 155 мм. Украинские боевики обстреляли район со своих позиций в населенных пунктах Новоселовка Первая и Камышевка.

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