Денис Пушилин поручил наградить экипаж танка, остановивший атаку ВСУ из натовской техники

Врио Главы региона уже дал соответствующее распоряжение. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР поручил отметить государственными наградами экипаж танка, который остановил продвижение ВСУ на запорожском направлении. Русские бойцы остановили атаку украинских боевиков из восьми единиц натовской техники. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— Один наш танк остановил атаку противника из 8 единиц натовской техники на запорожском направлении. С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей Республики, с учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики, — поделился глава региона.

Денис Пушилин добавил, что уже дал такое поручение.

— Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется, — отметил врио Главы ДНР.

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