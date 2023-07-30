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НовостиПолитика30 июля 2023 13:10

ВСУ возобновили обстрелы Донецка из артиллерии натовского калибра

Украинские боевики выпустили 15 артиллерийских снарядов по Донецку за час
Виктория ПОДАРОВА
Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем боевиков

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем боевиков

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины возобновили обстрел Киевского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка из артиллерии калибром 155. По городу было выпущено 15 снарядов за час. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 15:00 украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка со своих позиций в Камышевке. ВСУ выпустили по городу четыре снаряда калибром 155 мм, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что до этого в течение часа украинские боевики выпустили по трем районам Донецка 11 артиллерийских снарядов натовского калибра.

Напомним, что с утра массированной атаке подверглись Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки. ВСУ открыли огонь по городу-спутнику Донецка со своих позиций в Орловке.

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