ВСУ возобновили обстрелы Донецка из артиллерии натовского калибра

Донецк вновь оказался под артиллерийским огнем боевиков Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины возобновили обстрел Киевского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка из артиллерии калибром 155. По городу было выпущено 15 снарядов за час. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 15:00 украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка со своих позиций в Камышевке. ВСУ выпустили по городу четыре снаряда калибром 155 мм, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что до этого в течение часа украинские боевики выпустили по трем районам Донецка 11 артиллерийских снарядов натовского калибра.

Напомним, что с утра массированной атаке подверглись Кировский и Червоногвардейский районы Макеевки. ВСУ открыли огонь по городу-спутнику Донецка со своих позиций в Орловке.

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