Правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины на водоеме в Донецке

Обстоятельства гибели мужчины выясняются. Фото: МВД ДНР

Полицейские начали выяснять обстоятельства гибели мужчины в Ленинском районе Донецка. Его труп достали из водоема. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Вчера из водоема в Ленинском районе водолазы МЧС Донецкой Народной республики достали труп мужчины 1987 года рождения. Тело погибшего передано сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия устанавливаются, — отметил городской глава.

Напомним, что ранее из реки Кальмиус в Донецке достали тело мужчины. Оно находилось на поверхности воды в трех метрах от берега. Еще одного утонувшего человека 1958 года рождения спасатели обнаружили во время обследования акватории Азовского моря в Приморском районе Мариуполя. Оба дела переданы правоохранительным органам для выяснения обстоятельств.

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