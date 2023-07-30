Украинские боевики выпустили по Макеевке 21 снаряд за полчаса

Город вновь оказался под артиллерийским огнем боевиков Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Макеевке 21 артиллерийский снаряд калибром 155 мм за час. Под огнем боевиков оказались Червоногвардейский и Кировский районы города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 08:0 зафиксирован обстрел Червоногвардейского района Макеевки с позиций ВСУ в Орловке. Боевики выпустили по району четыре снаряда калибром 155 мм, — отметили в ведомстве.

Украинские боевики возобновили обстрелы горда в 08:10, 08:30 и позже. Всего за час ВСУ выпустили по городу 21 боеприпас.

Напомним, что за сутки вооруженные формирования Украины выпустили по Донецкой Народной Республике 239 различных боеприпасов. В результате обстрелов ранения получили восемь мирных жителей, в том числе трехлетняя девочка. Повреждены восемь жилых домов.

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