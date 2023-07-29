Денис Пушилин заявил, что за 29 июля в результате обстрелов ВСУ в ДНР ранено шесть человек

За день в результате обстрелов ВСУ в ДНР ранено шесть человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что за 29 июля в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в Донецке, Александровке и Горловке получили ранения шесть человек.

- В Куйбышевском районе столицы региона пострадала трехлетняя малышка, она получила осколочное ранение и сейчас находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Повреждены пять многоквартирных жилых домов в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, три частных жилых дома в Калининском районе Горловки, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что всего за день было зафиксировано 49 обстрелов территории Республики, выпущено 194 боеприпаса с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм.

Напомним, ранее Денис Пушилин рассказал о процессе восстановления в Макеевке, которая пострадала 4 июля в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. По его словам, сейчас в городе работает 400 человек над закрытием теплового контура.

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