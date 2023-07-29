В результате обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка пострадали два человека

В результате обстрела ВСУ в Донецке пострадали два человека
Фото: Олег УКЛАДОВ
В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Кировском районе Донецка пострадали два человека. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.
- По предварительной информации, в результате обстрела Кировского района по улице Бирюзова пострадали два человека. Данные уточняются, - написал в телеграм-канале мэр города.
Напомним, ранее Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Куйбышевского района по улице Вахрушева ранена девочка 2019 года рождения. В поселке Александровка получила ранение женщина 1952 года рождения. Также при обстреле Куйбышевского района снаряд попал в квартиру дома по улице Нарвской, что привело к пожару.
Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Гурты Калининского района Горловки ранены двое мирных граждан.
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