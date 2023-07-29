В результате обстрела ВСУ в Донецке и в поселке Александровка ранены женщина и ребенок

В результате обстрела ВСУ в ДНР ранены двое человек Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

При обстреле со стороны вооруженных формирований Украины в Донецке и в поселке Александровка ранены женщина и ребенок. Об этом сообщает глава Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Куйбышевского района по улице Вахрушева ранена девочка 2019 года рождения. В поселке Александровка получила ранение женщина 1952 года рождения, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Алексей Кулемзин добавил, что при обстреле Куйбышевского района снаряд попал в квартиру дома по улице Нарвской, что привело к пожару.

Напомним, что в результате обстрела украинских боевиков в Калининском районе Горловки ранены два человека. Военные эксперты из СЦКК ДНР сообщили, что примерно в 19:10 по Калининскому району Горловки вооруженные формирования Украины выпустили пять снарядов калибром 152 мм.

Кроме того, при обстреле Ворошиловского района Донецка вооруженные формирования Украины использовали реактивную систему залпового огня «HIMARS».

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