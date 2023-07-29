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НовостиПолитика29 июля 2023 14:32

«Единый заказчик» восстановит остекление медколледжа в Макеевке, пострадавшего от огня ВСУ 4 июля

В восстановлении Макеевского медколледжа, поврежденного при обстреле ВСУ, окажут специалисты из «Единого заказчика»
Владислав ГУЩИН
«Единый заказчик» восстановит остекление пострадавшего от огня ВСУ медколледжа в Макеевке. Фото: ДАН

«Единый заказчик» восстановит остекление пострадавшего от огня ВСУ медколледжа в Макеевке. Фото: ДАН

Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» поможет в восстановлении Макеевского медицинского колледжа, который был поврежден в результате обстрела вооруженных формирований Украины 4 июля. Об этом ДАН рассказала директор учебного заведения Елена Рыжикова.

- К нам они приехали, будут заходить с ремонтом и установкой стеклопакетов. Пока мы эти вот окна, которые у нас выбиты, закрываем пленкой и фанерой, предоставленной министерством. Но потом они должны быть заменены на стеклопакеты, - отметила директор медколледжа.

Елена Рыжикова добавила, что в результате обстрела украинских боевиков уцелело лишь 20% остекления. По ее словам, публично-правовая компания поможет с восстановлением и находящейся рядом школе № 2.

Напомним, что в Макеевке поврежденные 4 июля дома и объекты обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины восстановят до октября 2023 года. Сейчас восстановлением занимается порядка 200 строителей. Работы ведутся на 33 объектах. На данный момент ведется закупка необходимого стройматериала.

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