В ДНР более трех тысяч паспортов РФ выданы маломобильным жителям при содействии волонтеров

Свыше 2800 паспортов РФ выданы маломобильным жителям ДНР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике волонтеры из партии «Единая Россия» помогли получить паспорт Российской Федерации более 2800 маломобильным жителям. Об этом ДАН сообщила начальник отдела агитации и пропаганды регионального отделения ЕР Елена Фесенко.

- Речь идет только о тех людях, к которым приезжали волонтеры вместе с сотрудниками Миграционной службы. Общая цифра при этом по выданных паспортам указанной категории граждан гораздо больше, поскольку помощь в этом процесса оказывают и другие организации, - отметила Фесенко.

Напомним, что активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с миграционной службой города Мариуполя доставили 150 паспортов маломобильным гражданам. Работа над выдачей документа Российской Федерации жителям с ограниченными возможностями здоровья продолжается по мере обработки заявок.

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