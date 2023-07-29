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НовостиОбщество29 июля 2023 10:59

В ДНР более трех тысяч паспортов РФ выданы маломобильным жителям при содействии волонтеров

Активисты ЕР помогли получить российский паспорт более 2800 маломобильным жителям ДНР
Владислав ГУЩИН
Свыше 2800 паспортов РФ выданы маломобильным жителям ДНР

Свыше 2800 паспортов РФ выданы маломобильным жителям ДНР

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике волонтеры из партии «Единая Россия» помогли получить паспорт Российской Федерации более 2800 маломобильным жителям. Об этом ДАН сообщила начальник отдела агитации и пропаганды регионального отделения ЕР Елена Фесенко.

- Речь идет только о тех людях, к которым приезжали волонтеры вместе с сотрудниками Миграционной службы. Общая цифра при этом по выданных паспортам указанной категории граждан гораздо больше, поскольку помощь в этом процесса оказывают и другие организации, - отметила Фесенко.

Напомним, что активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с миграционной службой города Мариуполя доставили 150 паспортов маломобильным гражданам. Работа над выдачей документа Российской Федерации жителям с ограниченными возможностями здоровья продолжается по мере обработки заявок.

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