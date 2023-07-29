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НовостиОбщество29 июля 2023 9:15

Детская стоматология Горловки получила оборудование от Кемеровской области

Кузбасс передал две современные стоматологические установки Горловке
Владислав ГУЩИН
Детская стоматология Горловки получила оборудование от шефа-региона Кузбасса (архивное фото)

Детская стоматология Горловки получила оборудование от шефа-региона Кузбасса (архивное фото)

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детская стоматология Горловки получила оборудование от Кемеровской области. Кузбасс передал две современные стоматологические установки в рамках шефства, которое он взял над городом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Две современные стоматологические установки получила городская детская стоматологическая поликлиника Горловки в рамках шефства, которое Кузбасс взял над городом. Коллектив учреждения благодарит шеф-регион за помощь, оказываемую поликлинике и жителям Горловки, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее в Горловскую городскую больницу №1 из Кемеровской области доставили оборудование, чтобы медперсонал мог качественнее оказывать медицинскую помощь населению. Шеф-регион доставил ультразвуковую диагностическую систему с принадлежностями. Прибор для определения времени свертываемости крови с принадлежностями и набором стартовых реагентов, а также другое оборудование.

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