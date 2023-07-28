В ДНР направят 36 миллионов рублей на модернизацию четырех кинозалов в 2023 году

На модернизацию четырех кинозалов ДНР направят 36 млн рублей в этом году. Фото: Пушилин/ ТГ

В Донецкую Народную Республику направят 36 миллионов рублей на модернизацию четырех кинозалов в 2023 году. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

- Мероприятия программы социально-экономического развития, направленные на оснащение учреждений культуры Донецкой Народной Республики в 2023 году, предусматривают создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью до 500 тысяч человек. Выделено 36 млн рублей на модернизацию четырех кинозалов, - отметили в ведомстве.

Там добавили, что модернизация кинозалов планируется в Ждановке, Снежном, Старобешево и Харцызске.

Напомним, что порядка 170 миллионов рублей будет направлено на оснащение почти 40 учреждений культуры в Донецкой Народной Республике. Отмечается, что за 2023 год в регионе предусмотрено оснащение оборудованием 13 детских школ искусств, на что пойдет более 152 миллиона рублей, 23 региональных и муниципальных музеев — почти 7 миллионов рублей, материально-техническое оснащение трех ДК — 10 миллионов рублей.

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