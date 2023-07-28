В ДНР за неделю от обстрелов со стороны ВСУ погибли четыре человека, еще 24 - получили ранения

В ДНР за неделю от обстрелов со стороны ВСУ погибли четыре человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в период с 21 по 27 июля погибли четыре мирных жителя. Также было ранено 24 человека, в том числе двое детей. Об этом сообщила Омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

- Начиная с 1 января, в ДНР от агрессии киевского режима погибли 224 мирных жителя, 908 гражданских получили ранения, - отмечает Омбудсмен ДНР.

Напомним, что 28 июля в Киевском районе Донецка один человек погиб, еще трое получили ранения. По улице Неделина погиб мужчина 1953 года рождения. По улице Чапаева ранена женщина 1968 года рождения. Также по улице Киселева ранены женщина 1957 года рождения и девочка 2014 года рождения.

Кроме того, в результате обстрела Петровского района по улице Косарева получил ранение мужчина 1957 года рождения.

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