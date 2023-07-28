В ДНР специалисты «Донбасстеплоэнерго» подготовили более тысячи километров теплосетей к отопительному сезону

Специалисты «Донбасстеплоэнерго» подготовили более тысячи километров теплосетей. Фото: Минстрой ДНР

Специалисты государственного унитарного предприятия «Донбасстеплоэнерго» подготовили более тысячи километров теплосетей по Республике. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Помимо работ на основном и вспомогательном котельном оборудовании, специалистами «Донбасстеплоэнерго» проводится также подготовка тепловых сетей. На сегодняшний день уже подготовлено 1114,1 км теплосетей (в 2-х трубном исчислении) из запланированных более 2 тыс. км, из которых заменено почти 30 км (из запланированных почти 45 км)», - отмечают в ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго».

Специалисты госпредприятия на конец июля подготовили более 60% котельных – 636 из запланированных 1042, в которых выполнен ремонт 1963 котлов (из 3214 запланированных) и произведена замена 11 насосов из 164 подлежащих замене.

Кроме того, подготовлены к работе 94 из 142 центральных тепловых пунктов, что составляет более 65 % от запланированного объема работ.

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