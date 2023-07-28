Монумент «Детям-жертвам войны в Донбассе» установят в Енакиеве

Памятник представляет собой силуэт молодого парня, несущего на руках маленькую девочку. Фото: Минкультуры ДНР

Ленинградская область установит монумент погибшим детям Донбасса у Центра детского и юношеского творчества в городе Енакиево. Автором работы выступил скульптор Сурен Харазян. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Донецкой Народной Республики.

— Ленинградская область установит у Центра детского и юношеского творчества в Енакиево памятник погибшим детям Донбасса. Скульптурная композиция будет представлять собой силуэт молодого парня, несущего на руках тело девочки. Высота памятника — 2,5 метра, — отметили в ведомстве.

Напомним, что вчера в ДНР и других регионах России почтили память погибших за девять лет детей Донбасса. Траурные мероприятия прошли в Мариуполе, Донецке и других городах. Цветы к Аллее ангелов и другим памятникам возложили руководители администраций, волонтеры и общественники.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК РФ передаст в суд дела обстрелявших насосную станцию в ДНР боевиков ВСУ

Боевики, обстрелявшие насосную станцию в ДНР, причинили ущерб на сумму более 26 млн рублей (подробнее)