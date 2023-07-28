Глава Мариуполя Моргун проведет прямую линию 31 июля

Вопросы на прямую линию градоначальника можно отправлять уже сегодня. Фото: администрация Мариуполя

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун объявил дату и время проведения прямой линии с жителями города. Вопросы мэру можно отправить уже сегодня с помощью специально чат-бота в Telegram.

— В понедельник, 31 июля, в 13:00 отвечу на вопросы жителей Мариуполя. Прямую линию можно будет посмотреть в этом телеграм-канале, а также моих аккаунтах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вопросы к прямой линии направляйте с помощью специального чат-бота уже сегодня, — поделился Олег Моргун в своем телеграм-канале.

Напомним, что предыдущая прямая линия градоначальника с мариупольцами прошла 30 июня.

Ранее власти ДНР сообщили, что в регионе внедрят индикатор для оценки работы городских и районных администраций. Денис Пушилин подчеркнул, что в рамках оценки будет учитываться работа администраций в соцсетях и проведения прямых трансляций.

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