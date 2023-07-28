СК РФ передаст в суд дела обстрелявших насосную станцию в ДНР боевиков ВСУ

Следователи СК РФ продолжают расследовать преступления ВСУ на Донбассе. Фото: пресс-служба ведомства

Следственный комитет России передаст в суд уголовные дела по факту обстрела боевиками ВСУ насосной и газораспределительной станции в Донецкой Народной Республике. В минометном обстреле критически важной инфраструктуры региона подозреваются восемь украинских боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Завершено расследование уголовного дела в отношении 8 военнослужащих ВСУ. Установлено, что в марте 2022 года Денис Сивец, Юрий Галацкий и еще 6 украинских военнослужащих, получив незаконные приказы от командования, осуществили из минометов обстрелы критически важной гражданской инфраструктуры: газораспределительной станции «Донбасстрансгаз» и насосной станции «Вода Донбасса», расположенных в ДНР, — отметили в Следственном комитете

Следователи установили, что в результате действий боевиков был причинен ущерб на сумму более 26 млн рублей. Следствие направило уголовное дело для решения вопроса о передаче в суд.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Кулемзин: ВСУ ранили мужчину в Петровском районе Донецка

В Донецк пострадал пожилой мужчина (подробнее)