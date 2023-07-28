Мэр Кулемзин: ВСУ ранили мужчину в Петровском районе Донецка

Ранение получил пожилой мужчина в Петровском районе Донецка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, в результате чего ранения получил один мирный житель. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Петровского района по ул. Косарева получил ранение мужчина 1957 года рождения, — отметил мэр.

Тем временем украинские боевики выпустили 22 артиллерийских снарядов калибром 155 мм по Киевскому району Донецка за час. Обстрелы велись с позиций ВФУ в Нетайлово и Орловке.

Всего за сутки боевики 44 раза открыли огонь по Республике, выпустив 189 различных боеприпасов. Ранения получили девять человек, среди них двое детей 2006 и 2008 годов рождения. Повреждены 17 жилых домов в Петровском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры.

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