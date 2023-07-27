Специалисты Владимирской области ремонтируют дороги в Докучаевске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Владимирской области выполнили ремонт уже около 40% дорожного покрытия в Докучаевске. Сейчас шеф-регион ремонтирует дороги на улицах Донецкой и Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба Правительство Владимирской области.

- Чтобы ускорить работы и поддержать местных специалистов, к ремонту привлекли донецких дорожников. Решение оказалось оправданным: наличие всей необходимой дорожной техники и близость асфальтового завода позволили выйти на опережающие темпы дорожных работ, - отменили в ведомстве.

Напомним, что Торез, Макеевка и Дебальцево перевыполнили план по ремонту дорог на 2023 год. Дороги в трех городах восстанавливают силами специалистов из Хабаровского и Камчатского, Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области.

Кроме того, в 2023 году в Донецкой Народной Республике планируют восстановить более 250 километров региональных и федеральных трасс.

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