Специалисты «Зеленстроя» обслужили свыше 500 гектаров территорий общего пользования в Мариуполе

В первом полугодии специалисты предприятия «Зеленстрой» обслужили свыше 500 гектаров территорий в Мариуполе. Фото: ТГ/Моргун

В первом полугодии специалисты предприятия «Зеленстрой» обслужили свыше 500 гектаров территорий общего пользования в Мариуполе, в том числе 12 парков, 30 скверов, девять бульваров и три аллеи. Об этом сообщил глава города Мариуполя Олег Моргун, где заслушал отчет о работе и планы до конца года МУП АГМ «Зеленстрой».

- В первом полугодии специалисты предприятия обслуживали свыше 500 гектаров территорий общего пользования, в том числе 12 парков, 30 скверов, 9 бульваров, 3 аллеи, 7 площадей и 160 проспектов, улиц и зеленых зон, газоны, цветники и пляжи в двух районах, - написал в телеграм-канале мэр города.

Олег Моргун отметил, что на балансе «Зеленстроя» находятся более 153 тысяч деревьев и кустарников, свыше 1,2 тысячи скамеек и более 1,7 тысячи урн, 31 памятник, два фонтана и система полива. Во второй половине года предприятие планирует увеличить площадь обслуживания на 55,5 гектара и принять на баланс еще более 19 тысяч зеленых насаждений.

- Для эффективной работы «Зеленстрою» необходимо активно внедрять средства малой механизации труда, привлекать дополнительную технику. Решением этих вопросов займемся в ближайшее время. Задача – сделать весь город максимально чистым и красивым, - добавил глава города.

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