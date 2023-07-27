В ДНР собрали свыше 190 тысяч тонн зерна и бобовых

Уборочная кампания в Республике продолжается. Фото: ДАН

Аграрии Донецкой Народной Республики собрали с полей свыше 190 тысяч тонн зерновых и бобовых культур в ходе уборочной кампании. Согласно промежуточным результатам, общая площадь убранных полей — 57 тысяч гектаров. Об этом доложил вице-премьер ДНР Артем Крамаренко врио Главы ДНР Денису Пушилину.

— Под председательством врио Главы ДНР Дениса Пушилина провели совещание с руководителями крупных сельхозпредприятий Республики. Доложил о промежуточных результатах хода уборочной кампании. На сегодняшний день собрано зерновых и зернобобовых культур порядка 198 тыс. тонн с общей площади порядка 57 тыс. га, — поделился Крамаренко в своем телеграм-канале.

Вице-премьер подчеркнул, что республиканские аграрии задавали вопросы о мерах господдержки, обучении новых кадров и темпах разминирования полей.

— Все проблемы были услышаны. Будем работать для совместного их решения! — заверил Крамаренко.

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