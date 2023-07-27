В Центре знаний «Машук» прошли семинары для «Лидеров возрождения» из новых регионов

В Центре знаний «Машук» прошел семинар для «Лидеров возрождения»

В Пятигорске в Центре знаний «Машук» прошли семинары для участников очных этапов кадровых конкурсов «Лидеры возрождения». В них приняли участие более 200 финалистов и полуфиналистов из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Исполнительный директор кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» и директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков рассказал, что программа семинаров сопоставима с полуфиналами конкурсов, но с акцентом на обучение, обмен опытом и прокачку управленческих навыков.

Финалистка конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» Светлана Миллер отметила гостеприимство и теплый прием участников конкурсов в Центре знаний «Машук». Она уже запланировала использовать ряд новых управленческих инструментов в своей работе.

- Помимо профессиональной деятельности, я веду сообщество лидеров, в которое хочу привнести обучение и практики, полученные на семинаре, - говорит Светлана.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР передал автомобили студотрядами, которые помогают восстанавливать дома в Мариуполе

Денис Пушилин побывали на стройке в Мариуполе, где работают активисты из Студенческих отрядов Республики (подробнее)