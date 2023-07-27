Украинские боевики ранили пожилого мужчину в Донецке

Обстрелами боевиков в Донецке повреждены жилые дома и автомобили. Фото: Кулемзин/ТГ

При обстреле Петровского района Донецка ранение получил мирный житель 1963 года рождения. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

— При обстреле Петровского района по ул. Косарева получил ранение мужчина 1963 года рождения. В многоквартирных домах по ул. Косарева пострадали фасад и остекление, — отметил градоначальник.

Кулемзин добавил, что стали известны последствия утреннего обстрела Киевского района Донецка.

— По улице Сакко и Ванцетти повреждены фасад, газовая труба, электропровода, по улице Гулака-Артемовского нарушены кровля и остекление, а по улице Сорочинской — остекление, — отметил мэр.

Напомним, что ранее ВСУ выпустили 12 ракет из реактивной системы залпового огня по Киевскому району Донецка. Обстрел велся с позиций украинских боевиков в Орловке.

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