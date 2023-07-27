Украинские боевики ранили 20-летнего парня в Киевском районе Донецка

Мирный житель пострадал на улице Аргуновых Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате обстрела Киевского района Донецка ранение получил 20-летний парень. Повреждены жилые дома и автомобили. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Киевского района ранен 20-летний парень по улице Аргуновых. Произошли прямые попадания в частные дома по улицам Аргуновых и Сорочинской. Повреждены кровля, остекление, автомобили, — отметил градоначальник.

Напомним, что сегодня около 08:30 украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка из реактивной системы залпового огня, выпустив 12 ракет. Сведения о последствиях обстрела уточняются.

Всего за сутки боевики обстреляли Республику порядка 98 раз, выпустив свыше 390 различных боеприпасов. Под огнем ВСУ оказались шесть городов региона, в том числе Донецк, Горловка, Макеевка и Александровка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ за сутки выпустили по ДНР свыше 390 боеприпасов

Украинские боевики за сутки открыли огонь по шести населенным пунктам ДНР (подробнее)