Мэр Донецка возложил цветы к Алее ангелов Донбасса

Обстрелы ВСУ за девять лет унесли жизнь 145 детей Донбасса. Фото: Кулемзин/ТГ

Глава и представители администрации Донецка возложили цветы к Аллее ангелов Донбасса. 27 июля все страна вспоминает детей, чьи жизни унес киевский режим.

— Царствие Небесное маленьким Ангелам Донецка..., — поделился в своем телеграм-канале городской глава.

В Следственном комитете России добавили, что с 2014 года в Донбассе погибли 145 детей. Эти факты установлены Следственным комитетом России в рамках расследования многочисленных уголовных дел.

— Имена жертв войны в Донбассе высечены на Аллее ангелов в Донецке и в наших сердцах. Мы всегда будем помнить о невинных жертвах агрессии ВСУ, но никогда не сможем этого простить. Сегодня зажгутся миллионы свечей в память о невинных жертвах войны, которые с неба увидят этот яркий свет – символ надежды на справедливость и восстановление мира на их земле, — отметили в СК РФ.

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