Южноуралец закупил оборудование для ремонта лифтов в Ясиноватой. Фото: Минтсрой ДНР

Южноуралец закупил на сумму более 900 тысяч рублей оборудование для ремонта лифтов в Ясиноватой. Меценат по личной инициативе купил комплектующие для лифтов. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

- Генеральный директор ООО «Транслизинг» Андрей Белоглазов по личной инициативе оплатил закупку запчастей на сумму более 900 тыс. рублей. Меценат купил комплектующие для лифтов: замки, пружины, электромагнитные пускатели, реле, тросики, втулки, ролики, ремни, лампы и кнопки, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что все комплектующее скоро прибудут в Ясиноватую, чтобы начать монтаж.

Напомним, что Ленинградская область приступила к восстановлению лицея информационных технологий, который пострадал от артиллерийских обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. На первом этапе работ специалисты должны восстановить учебный корпус здания.

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