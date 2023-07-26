Челябинская область передала новую мебель детскому саду в Волновахском районе ДНР

Челябинск передал детскому саду в Волновахском районе ДНР новую мебель. Фото: Правительство Челябинской области

Челябинская область передала новую мебель детскому саду в Волновахском районе. Для яслей-сада № 2 «Дюймовочка» регион-шеф закупил детские кроватки, шкафчики и кресла. Об этом сообщает Правительство Челябинской области.

- Для яслей-сада № 2 «Дюймовочка» регион-шеф закупил детские кроватки, шкафчики и кресла. Кроме мебели Челябинская область приобрела также текстиль, оборудование для пищеблоков, посуду и столовый инвентарь, оргтехнику и игрушки. Сейчас в дошкольном учреждении есть все, что нужно для его полноценной работы, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что волонтеры из Республики Башкортостан привезли порядка десяти коробок мягких игрушек для детей Орджоникидзевского района Мариуполя. Вместе с активистами данный груз доставил глава администрации города Кумертау Олег Фролов. Все игрушки уже передали в детские сады района.

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