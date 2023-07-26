Макеевский медколледж в 2023 году выпустил 170 квалифицированных кадров

Макеевский медколледж в этом году выпустил 170 квалифицированных кадров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Макеевский медицинский колледж в 2023 году выпустил 170 квалифицированных кадров, которые получили дипломы российского образца. Об этом ДАН рассказала директор колледжа Елена Рыжикова.

- У нас в этом году 170 выпускников. Выдали, естественно, российские дипломы. Также провели в этом году первичную аккредитацию, успешно оборудовали помещения и аудитории для ее проведения среди наших выпускников, - отметила руководитель колледжа.

Директор колледжа добавила, что сейчас в учреждении проходит приемная кампания на три отделения. Также в колледже увеличилось количество бюджетных мест, на которые проходит набор абитуриентов, их стало 185.

Кроме того, в медицинском колледже сократилось время обучения. У тех специальностей, где отводилось четыре года, теперь стало три, а там, где было три — теперь два.

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