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НовостиПолитика26 июля 2023 15:30

В ДНР вынесли приговор жителю Донецка, передававшему сведения иностранной разведки

Верховный суд ДНР вынес приговор жителю Донецка, который три года передавал информацию СБУ
Владислав ГУЩИН
Верховный суд ДНР вынес приговор жителю Донецка за шпионаж

Верховный суд ДНР вынес приговор жителю Донецка за шпионаж

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор жителю Донецка, который осуществлял сбор и передачу сведений военного характера в пользу иностранной разведки. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

- Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего жителя города Донецк Валерия Малойвана. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), - отмечают в ведомстве.

В суде было установлено, что житель Донецка с 2016 года по сентябрь 2019 года, выполняя задания иностранной разведки – СБУ, собирал сведения военного характера, которые опубликовывал в социальных сетях. Таким образом он разглашал информацию, которая наносила вред безопасности ДНР.

Суд приговорил Малойвана к четырем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен права публиковать и осуществлять публичные обсуждения в СМИ и в социальных сетях сроком на один год.

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