В ДНР вынесли приговор жителю Донецка, передававшему сведения иностранной разведки

Верховный суд ДНР вынес приговор жителю Донецка за шпионаж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор жителю Донецка, который осуществлял сбор и передачу сведений военного характера в пользу иностранной разведки. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

- Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего жителя города Донецк Валерия Малойвана. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ч. 1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), - отмечают в ведомстве.

В суде было установлено, что житель Донецка с 2016 года по сентябрь 2019 года, выполняя задания иностранной разведки – СБУ, собирал сведения военного характера, которые опубликовывал в социальных сетях. Таким образом он разглашал информацию, которая наносила вред безопасности ДНР.

Суд приговорил Малойвана к четырем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен права публиковать и осуществлять публичные обсуждения в СМИ и в социальных сетях сроком на один год.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские подразделения на Донецком направлении уничтожили до 210 украинских военнослужащих (подробнее)