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НовостиПолитика26 июля 2023 13:35

За сутки российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские подразделения на Донецком направлении уничтожили до 210 украинских военнослужащих
Владислав ГУЩИН
ВС РФ за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошлые сутки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 210 украинских военнослужащих. Об этом в среду 26 июля сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Северное, Марьинка и Водяное ДНР, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, противник на Донецком направлении потерял семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубица М119 производства США.

Кроме того, российские войска поразили технику и живую силу противника в районах населенных пунктов Богдановка, Спорное и Авдеевка ДНР. Также уничтожено два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

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