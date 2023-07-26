ВС РФ за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Российской Федерации за прошлые сутки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 210 украинских военнослужащих. Об этом в среду 26 июля сообщило Минобороны России.

- На Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией «Южной» группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Северное, Марьинка и Водяное ДНР, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, противник на Донецком направлении потерял семь боевых бронированных машин, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубица М119 производства США.

Кроме того, российские войска поразили технику и живую силу противника в районах населенных пунктов Богдановка, Спорное и Авдеевка ДНР. Также уничтожено два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

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