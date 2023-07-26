Мэр Донецка призвал дончан не выходить на улицу из-за непрекращающийся обстрелов ВСУ

ВСУ уже несколько часов обстреливают три района Донецка (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин призвал дончан и гостей города не выходить на улицы без крайней необходимости. Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка находятся под обстрелом ВСУ уже несколько часов.

— В течение нескольких часов украинские нацисты и иностранные наемники ведут непрекращающиеся обстрелы Донецка. Под вражеским огнем Куйбышевский, Кировский и Петровский районы Донецка. Соблюдайте предельную осторожность. Не выходите на улицу без лишней необходимости. «Обстрелы города продолжаются!» — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Напомним, что за сутки украинские боевики выпустили по Донецкой Народной Республике свыше 220 различных боеприпасов. В результате украинской агрессии ранения получили четыре мирных жителя Донецка, Горловки и Старомихайловки. Военные эксперты СЦКК ДНР зафиксировали 56 фактов обстрелов региона со стороны за сутки.

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