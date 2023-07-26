В новых регионах России работают более 150 врачей из федерального центра медицины катастроф

Более 150 врачей помогают пациентам в новых регионах России Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Более 150 медиков Федерального центра медицины катастроф Минздрава России работают в новых регионах страны. Среди них 94 врачей и 60 человек среднего медперсонала. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.

— В новых регионах страны на сегодняшний день работают 94 врача и 60 человек среднего медицинского персонала. Медики работают в стационарах, поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах, в составе бригад скорой помощи и выездных бригад. Специалисты трудятся рука об руку с местными коллегами, перенимают их компетенции и делятся своим опытом. Медицинская помощь оказывается всем, кто в ней нуждается, — отметил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Напомним, что ранее в ДНР начали проработку дополнительных мер материальной поддержки медиков в 2024-2026 годах. Сейчас депутаты Народного совета обсуждают суммы выплат и категории медработников, которые смогут на них претендовать.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР медики и сотрудники МЧС круглосуточно дежурят на пунктах оказания помощи по пути в Крым

В развернутых палатках люди могут переночевать и отдохнуть (подробнее)