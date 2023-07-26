Денис Пушилин назначил нового главу Амвросиевки в ДНР

Новым мэром Амвросиевки стал Александр Володин. Фото: ДАН

Указом временно исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики новым главой администрации Амвросиевки назначен Александр Володин. Бывшую главу города освободили от занимаемой должности с 25 июля. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Дениса Пушилина.

— Освободить Докуку Наталью Петровку от замещаемой должности главы администрации города Амвросиевка. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, — сказано в документе.

Следующим указом врио Главы ДНР назначил на должность главы администрации Александра Володина. Документ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 25 июня.

Напомним, что ранее Денис Пушилин снял с должности мэра Снежного после рабочей поездки в город. Новым главой местной администрации стал уже бывший мэр Кировского Сергей Ермаков.

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