Свердловская область выделила 150 миллионов рублей на ремонт дорог в Макеевке

Регион-шеф помогает Макеевке с восстановлением дорог, инфраструктуры и жилых домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Порядка 150 миллионов рублей выделит Свердловская область на ремонт дорог в подшефной Макеевке. На эти средства планируют восстановить около 38 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта ДНР.

— Сейчас готовится список объектов, которые будут ремонтировать. Новые дороги позволят связать районы Макеевки и повысят востребованность отремонтированных ранее объектов. В этом году при поддержке Свердловской области в Макеевке уже отремонтировали 84,5 тысячи квадратных метров дорог, — отметили в министерстве.

Напомним, что сейчас ремонт дорог продолжается по всей Донецкой Народной Республике. Специалисты меняют и восстанавливают дорожное покрытие в Донецке, Мариуполе, Макеевке, Горловке, Ясиноватой и других городах региона, а также на дорогах к пунктам пропуска.

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