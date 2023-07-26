Денис Пушилин поблагодарил Сергея Кириенко за всестороннюю помощь ДНР

Сергей Кириенко часто приезжает в ДНР и погружен во все сферы жизни региона. Фото: kremlin.ru

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин поблагодарил руководителя Администрации президента за поддержку и внимание к жителям Донбасса. Сергей Кириенко часто приезжает в Донецкую Народную Республику и досконально знает проблемы местных жителей.

— Точно знаю, что все поручения Президента Владимира Путина на личном контроле. Военнослужащим, ветеранам – особое внимание. Нет сферы, которой бы мы не касались во время встреч: все, что волнует людей, где узко, где требуется срочное вмешательство с федерального уровня. Сергей Владиленович, от жителей региона искренне благодарю за всестороннюю поддержку, — поделился Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее Денис Пушилин и Сергей Кириенко проверили ход реконструкции протезно-ортопедического центра в Донецке. Сдача объекта и начало его работы намечены на ноябрь 2023 года.

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