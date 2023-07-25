Денис Пушилин: 25 июля центр Донецка в разгаре дня подвергся массированной хаотичной атаке ВСУ

25 июля центр Донецка в разгаре дня подвергся массированной атаке ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что днем 25 июля центр Донецка подвергся массированной хаотичной атаке из 155-мм орудий вооруженных формирований Украины. Были зафиксированы многочисленные разрывы вражеских снарядов в густонаселенной части города.

- Всего было выпущено 169 боеприпасов из реактивной артиллерии калибром 122 мм и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм. В результате вражеских обстрелов ранения различной степени тяжести получили четыре человека в Старомихайловке, Горловке и Куйбышевском районе Донецка, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Денис Пушилин подчеркнул, что в Донецке были повреждены 17 жилых домостроений в Ворошиловском, Киевском, Петровском, Куйбышевском районах столицы ДНР, Старомихайловке. Кроме того, получили повреждения четыре объекта гражданской инфраструктуры.

- Также получили повреждения четыре объекта гражданской инфраструктуры, среди которых ТТУ №1 в Киевском районе, в результате чего были временно выведены из строя 10 троллейбусов. Значительные повреждения получил РСК «Олимпийский», - добавил Пушилин.

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