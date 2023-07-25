Вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина проверила ход строительства детского технопарка «Кванториум»

Вице-премьер Лариса Толстыкина проверила ход строительства детского технопарка «Кванториум». Фото: t.me/tolstykina_dnr

Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина проверила ход строительства детского технопарка «Кванториум». По ее словам, работы идут полным ходом. Реконструкцией объекта занимается бригада специалистов из России.

- Работы идут очень активно. Вместе с директором учреждения Оксаной Гайдуковой осмотрели здание и пообщались со строителями. Реконструкцию проводит бригада специалистов из Российской Федерации. Также Оксана Викторовна рассказала о тех направлениях, которые планируется здесь развивать. Для детей будут доступны мореквантум, хайтек-цех, медиаквантум, промышленная робототехника, квантум информационных технологий, геоквантум и аэроквантум, - написала вице-премьер в телеграм-канале.

Лариса Толстыкина отметила, что этот технопарк поможет развить детские таланты в научно-технической сфере. Ребята под руководством опытного наставника смогут реализовать проект, который он сам придумал.

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