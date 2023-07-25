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НовостиОбщество25 июля 2023 19:33

Республика Башкортостан привезла порядка десяти коробок мягких игрушек для детей Мариуполя

Волонтеры из Республики Башкортостан регулярно привозят гуманитарную помощь детям Мариуполя
Владислав ГУЩИН
Волонтеры из Республики Башкортостан привезли детям Мариуполя гуманитарную помощь. Фото: ДАН

Волонтеры из Республики Башкортостан привезли детям Мариуполя гуманитарную помощь. Фото: ДАН

Волонтеры из Республики Башкортостан привезли порядка десяти коробок мягких игрушек для детей Орджоникидзевского района Мариуполя. Вместе с активистами данный груз доставил глава администрации города Кумертау Олег Фролов.

- Наши друзья из Республики Башкортостан неоднократно привозили гуманитарную помощь: продукты питания, средства личной гигиены, одежду и сладкие подарки. В этот раз волонтеры доставили игрушки, которые мы, к радости детворы, уже передали в детские сады района, - говорит руководитель гуманитарного центра «Восточный» Инна Лобода-Солдатенко.

Напомним, что активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с миграционной службой города Мариуполя доставили 150 паспортов маломобильным гражданам. Работа над выдачей паспорта граждан Российской Федерации жителям с ограниченными возможностями здоровья продолжается по мере обработки заявок.

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