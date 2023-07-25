Республика Башкортостан привезла порядка десяти коробок мягких игрушек для детей Мариуполя

Волонтеры из Республики Башкортостан привезли детям Мариуполя гуманитарную помощь. Фото: ДАН

Волонтеры из Республики Башкортостан привезли порядка десяти коробок мягких игрушек для детей Орджоникидзевского района Мариуполя. Вместе с активистами данный груз доставил глава администрации города Кумертау Олег Фролов.

- Наши друзья из Республики Башкортостан неоднократно привозили гуманитарную помощь: продукты питания, средства личной гигиены, одежду и сладкие подарки. В этот раз волонтеры доставили игрушки, которые мы, к радости детворы, уже передали в детские сады района, - говорит руководитель гуманитарного центра «Восточный» Инна Лобода-Солдатенко.

Напомним, что активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с миграционной службой города Мариуполя доставили 150 паспортов маломобильным гражданам. Работа над выдачей паспорта граждан Российской Федерации жителям с ограниченными возможностями здоровья продолжается по мере обработки заявок.

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