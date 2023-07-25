Молодежь ДНР доставила 150 российских паспортов маломобильным гражданам Мариуполя

Молодая Гвардия помогают получить людям российские паспорта в Мариуполе. Фото: t.me/vmgere

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с миграционной службой города Мариуполя доставили 150 паспортов маломобильным гражданам. Об этом сообщает пресс-служба всероссийской общественной организации.

- Работа над выдачей паспорта граждан Российской Федерации жителям с ограниченными возможностями здоровья продолжается по мере обработки заявок. Доставляют документ людям наши волонтеры, - отмечают в организации

Также молодежь ДНР оказывают помощь в городских больницах, предоставляют жителям необходимую адресную помощь, благоустраивают территории, восстанавливают музеи и другие объекты культуры Мариуполя.

Напомним, что строители Ленинградской области реставрируют двухэтажный жилой дом на одной из старинных улочек Мариуполя. Специалисты восстановили весь конструктив, возвели новую кровлю, заменили оконные и дверные блоки, произвели утепление фасада по технологии «мокрый фасад».

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