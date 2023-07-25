Денис Пушилин завил, что в ДНР открыто 30 многофункциональных центров

Денис Пушилин заявил, что в городе Кировское начал работу 30 МФЦ. Фото: ТГ/Пушилин

Тридцатый многофункциональный центр начал работу в городе Кировское. В церемонии открытия принял участие временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

- Совсем недавно, чуть больше месяца назад, с Главой Республики Саха Айсеном Николаевым осматривали помещение МФЦ, которое только начинали ремонтировать. А сегодня его уже не узнать – центр готов к обслуживанию жителей города Кировское. Это 30-й МФЦ, открытый в нашем регионе. Уверен, он будет радовать посетителей и обстановкой, и качеством услуг, - написал в телеграм-канале врио Главы ДНР.

Денис Пушилин отметил, что многофункциональный центр сдан в эксплуатацию досрочно, изначально планировали открытие в конце августа.

- О том, с какой душой якуты подходят к шефской помощи, говорит такой штрих: на открытии была подарена картина – пейзаж реки Лена. Она будет посетителям МФЦ напоминать, кто поддержал в трудный час. Уверен, жители города не забудут братский народ Якутии, - добавил Денис Пушилин.

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