Специалисты из Хабаровского края восстановили 25 объектов в Дебальцево

Хабаровский край помог подшефному Дебальцево с восстановлением 25 объектов. Фото: t.me/Degtyarev_Info

Специалисты из Хабаровского края с мая прошлого года восстановили 25 объектов в Дебальцево. Сейчас регион-шеф продолжает ремонтировать инфраструктуру города, которая пострадала во время обстрелов со стороны вооруженных формировании Украины. Об этом сообщает губернатор края Михаил Дегтярев.

- Больше года, с мая 2022-го, Хабаровский край шефствует над городом. За это время мы восстановили 25 объектов: детсад, центр юношеского творчества, библиотеку, семь объектов ЖКХ и 15 объектов дорожного хозяйства, - написал в телеграм-канале губернатор Хабаровского края.

Михаил Дегтярев отметил, что специалисты проводят капитальный ремонт здания школы в Дебальцево. Также регион-шеф проводят благоустройство одного из детских садов, строят спортивную площадку. По словам губернатора, местные жители уже дали ей название – «Амур».

- Обязательно доведем до ума и спорткомплекс «Локомотив». В феврале 2023 года готовое к запуску после восстановления здание было сильно повреждено при обстреле ВСУ. Мы продолжим восстанавливать мирную жизнь в Дебальцево. Есть план и на 2024, и на 2025 годы. Обсудили его на личной встрече с главой ДНР Денисом Владимировичем Пушилиным, который специально приехал из Донецка, - добавил губернатор.

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