В ДНР модернизируют почтовую сеть

В ДНР планируют отремонтировать действующие почтовые логистические центры. Фото: ГП «Почта Донбасса»

В Донецкой Народной Республике планируют отремонтировать действующие почтовые логистические центры, а также построить новые. Об этом в интервью ДАН заявил исполняющий обязанности министра связи региона Денис Курашов.

- У нас запланирован большой комплекс мероприятий по модернизации почтовой сети. В частности, по логистическим центрам. Это отдельные комплексы, где будет осуществляться обработка и сортировка почтовых отправлений по почтовым отделениям. Это нужно для того, чтобы улучшить качество оказания услуг и увеличить скорость доставки отправлений получателям, - сказал министра связи ДНР.

Денис Курашов пояснил, что речь идет как о ремонте существующих площадей, так и строительстве новых. Сейчас в ДНР функционируют 314 стационарных почтовых отделений, а также 19 передвижных.

Напомним, ранее государственное унитарное предприятие «Почта Донбасса» открыло отделение почтовой связи в Мелекино. Теперь жители получили все услуги, которое представляет оператор почтовой связи.

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