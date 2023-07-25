ВСУ обстреляли спорткомплекс «Олимпийский» в Донецке, загорелась крыша здания

На место выехали спасатели МЧС ДНР. Фото: Мартынов/ТГ

В результате обстрела Киевского района Донецка загорелась крыша в РСК «Олимпийский». Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела Киевского района горит крыша в РСК «Олимпийский». Берегите себя и своих близких, соблюдайте максимальную осторожность! Не выходите из укрытий без острой необходимости! — отметил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что стали известные последствия утренних обстрелов Киевского района. ВСУ повредили многоквартирные дома и легковые автомобили на улице Розы Люксембург, а также троллейбусы в депо. Осколками были посечены остекление и фасад магазина «Идеал» по проспекту Панфилова. Кулемзин подчеркнул, что информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что ранее стало известно об обстреле районе возле Республиканского травматологического центра в Донецка. Позже украинские боевики выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам четыре ракеты из РСЗО.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ обстреливают район травматологического центра в центре Донецка

Глава города призвал жителей ограничить перемещения по улице (подробнее)