Денис Пушилин назвал ситуацию на флангах Артемовска сложной, но контролируемой (архивное фото) Фото: Александр КОЦ

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на флангах Артемовска остается сложной. Город по-прежнему находится под обстрелом со стороны ВСУ, из-за чего нет возможности приступить к обследованию территории.

— Увы, Артемовск по-прежнему под обстрелом, что затрудняет любые какие-то восстановительные работы, к этапу обследования даже еще нет возможности приступить в полной мере. По флангам ситуация также сложная, но контролируемая, — заявил Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Руководитель ДНР добавил, что «противник пытается добиться хоть какого-то успеха, на какие-то периоды времени противнику удается даже теснить наши подразделения, но это не на долгий срок происходит и с большими потерями противник вынужден отступать с позиций».

Тем временем, украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы ДНР. Сейчас под обстрелом находится Донецк. Взрывы гремят в районе Республиканской травматологии.

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