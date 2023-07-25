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НовостиПолитика25 июля 2023 8:54

Денис Пушилин назвал ситуацию на флангах Артемовска сложной, но контролируемой

Врио Главы ДНР рассказал о ситуации на флангах Артемовска
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Денис Пушилин назвал ситуацию на флангах Артемовска сложной, но контролируемой (архивное фото)

Денис Пушилин назвал ситуацию на флангах Артемовска сложной, но контролируемой (архивное фото)

Фото: Александр КОЦ

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на флангах Артемовска остается сложной. Город по-прежнему находится под обстрелом со стороны ВСУ, из-за чего нет возможности приступить к обследованию территории.

— Увы, Артемовск по-прежнему под обстрелом, что затрудняет любые какие-то восстановительные работы, к этапу обследования даже еще нет возможности приступить в полной мере. По флангам ситуация также сложная, но контролируемая, — заявил Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Руководитель ДНР добавил, что «противник пытается добиться хоть какого-то успеха, на какие-то периоды времени противнику удается даже теснить наши подразделения, но это не на долгий срок происходит и с большими потерями противник вынужден отступать с позиций».

Тем временем, украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы ДНР. Сейчас под обстрелом находится Донецк. Взрывы гремят в районе Республиканской травматологии.

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